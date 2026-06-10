Palestinos desplazados reciben ayuda

Foto del díaPalestinos desplazados reciben ayudaPor: EFE10 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesConfraternidad Evangélica rechaza memorándum de la CSJ de propiciar registro de identidad de género autopercibida PolíticaPresentan iniciativa para exonerar Tasa de Seguridad en préstamos para vivienda y Mipymes NacionalesSismo de magnitud 4.1 se registra al noreste de Guanaja sin reportes de daños NacionalesCorte Suprema entrega al Congreso anteproyecto de Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial Ciencia y TecnologíaThales Alenia Space construirá y desarrollará satélites Sentinel-1 de nueva generación