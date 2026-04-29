¡Palabras MAYORES!

Tegucigalpa – Proceso Digital arriba este miércoles 29 a su mayoría de edad, 21 años contando lo que importa en Honduras y en el mundo, confirmando cada día que un sueño nacional se transformó en un alcance global y en todo este tiempo prevalece lo que se asumió el 2005 cuando se vio la luz digital asumiendo un compromiso inquebrantable con la verdad, la independencia y el interés público.

En estos 21 años siempre nos ha movido el máximo interés de nuestra publicación: poner a las personas en el centro de la noticia.

Proceso Digital siempre apostó a que la verdad lo conectaría con sus audiencias y esa es la razón de nuestra existencia.

Al haber hecho una irrupción temprana en el mundo digital y apostar por romper el orden existente en los medios de comunicación, permitió que el público comenzará a conectarse, aunque las condiciones de conexión a internet en ese momento no eran las ideales, pero eso no nos desalentó, nos impulsó y nos dio fuerza especial para trabajar en la adversidad.

Ahora se logra cosechar todo este trabajo tesonero, ya que las audiencias han permitido colocar a Proceso Digital como el primer diario nativo nacido en la era del internet de los más influyentes del país.

Pero como la tecnología, especialmente en el campo digital avanza velozmente, hoy nos enfrentamos a nuevos desafíos, como el uso responsable de la Inteligencia Artificial, del cual fuimos pioneros con la irrupción de Maya como primera presentadora digital en Honduras.

Seguramente esta herramienta novedosa de la tecnología seguirá profundizando su penetración en el mundo y con ello en Honduras, pero desde Proceso Digital afirmamos que la misma sólo será otra herramienta adicional, pero que contar historias con pasión, contrastadas y presentando al público el producto mejor elaborado y presentado por una planta de redacción que pone todos los días su esfuerzo para llevar la noticia a los diferentes dispositivos de los lectores en las plataformas tecnológicas donde operamos.

Estos 21 años hemos contado toda historia digna, siempre apostando y defendiendo la libertad, un valor fundamental que toda sociedad civilizada tiene como uno de sus principales activos de vida.

Nuestro compromiso para el futuro es seguir trabajando como el primer día, ofrecer informaciones en multiplataformas que le permitan al lector tener asegurado un producto de calidad, que la información que tiene ha sido verificada y contrastada, apegada rigurosamente a la verdad.

Nos sentimos orgullosos de nuestro trabajo y el camino alcanzado hasta el momento, pero sobre todo nos enorgullece la fidelidad de nuestro público que nos ha llevado a uno de los lugares de preferencia en el ecosistema actual de los medios de comunicación.

Tener un alcance global ha permitido a Proceso Digital ser un medio de referencia en el mundo, que diversos organismos multinacionales y medios de comunicación en el extranjero utilicen nuestro material informativo indicando nuestro alto nivel de reputación.

En más de 100 países nos leen diariamente, alcanzando la mayor parte del globo.

Nuestro compromiso es que seguiremos con la misma alma, pasión y rigurosidad para hacer nuestro trabajo que es llevar la verdad a nuestras audiencias. PD