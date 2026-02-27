Palabras mayores, no descansaré hasta saber quién asesinó a mi hijo: expresidente Lobo  

Tegucigalpa – En una entrevista el expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), desgranó una etapa oscura relacionada con el narcotráfico en Honduras. El exmandatario desentrañó una serie de revelaciones que involucran a actores del poder público y actores criminales en este país centroamericano.

La entrevista radial realizada este viernes por el periodista Nery Arteaga, se detalla a continuación:

Nery Arteaga (NA): Hoy se cumplen 124 años del Partido Nacional. ¿Quién es el responsable del triunfo en las pasadas elecciones, Nasry Asfura o Donald Trump?

Porfirio Lobo Sosa (PLS): Indiscutiblemente que el triunfo es de Nasry Asfura. Lógicamente no podemos dejar de reconocer, el hecho que es una realidad, de que el presidente Trump expresó tuvo su nivel de influencia en las elecciones. Existe una dependencia cultural de Estados Unidos, hay ahí bastante dependencia y aparte de eso hay una gran cantidad de hondureños que viven en Estados Unidos… así que fue Nasry, es Tito Asfura, definitivamente que el triunfo es de él, pero el gran elector fue Mel Zelaya. La gente no vota a favor, vota en contra de, para sacar lo que quiere sacar. Era evidente el rechazo de la gente al gobierno de la familia Zelaya, se apreciaba un ambiente similar al que había contra Juan Orlando Hernández en las elecciones de 2021.

NA: Aunque el presidente Trump no hubiera dicho que Salvador Nasralla no era confiable para él, y que votarán por Nasry Asfura, así como la liberación de Juan Orlando Hernández, ¿cree que si no ocurren esos hechos el Partido Nacional hubiera ganado la elección?

PLS: La liberación de Juan Orlando no es que nos ayudó, creo que más bien le bajó un poquito a Tito porque recuerde que la situación por la que salió del gobierno no fue buena, miremos la arrastrada que nos pegó Xiomara en la elección de 2021, el fuera JOH se hizo tendencia…

No es que la gente vote por nuestras propuestas porque todos proponemos lo mismo. La gente a lo que reacciona es al temor, al resentimiento y hasta los niveles de odio.

NA: Pero el presidente Trump debió haber medido las consecuencias que tendría la liberación de Juan Orlando Hernández

PLS: Allá en Estados Unidos hacen una broma, dicen: ‘Mire, señor, si usted no quiere seguir teniendo problemas con la ley, cómprele la droga que produce JOH porque esa droga no es penable… ja, ja, ja… El perdón no dice que él no es narcotraficante, eso es un perdón, se perdona el pecado, pero eso no significa que no esté ligado. Yo tengo fuentes de Estados Unidos que me han visitado me dicen que el hombre está metido hasta el cuello.

NA: ¿O sea que la liberación de JOH es porque era inocente?

PLS: De ninguna manera, más bien las agencias de seguridad están muy molestas con el presidente Trump por votarles el trabajo a ellos. El perdón presidencial es para alguien que ha cometido un delito y el presidente lo perdona, pero no significa que no lo cometió.

NA: ¿Es decir que las agencias consideran que sí se vinculó con estos grupos organizados antes de ser presidente en el inicio de su mandato, que recibió dinero de ellos?

PLS: Eso no es nada, es más el tema en el ejercicio de la Presidencia, y uno va ligando las cosas.

NA: Por ejemplo, eso de la licitación de los aeropuertos.

PLS: Eso por ejemplo, y eso no fue nada, hubo otros temas que sí molestó mucho a los gringos en ese tiempo…

NA: ¿El derribamiento de las avionetas?

PLS: Es correcto. Eso no se podía hacer. La embajadora (Laura) Kubiske, que era la estaba aquí, me llamó para decirme lo que estaba haciendo el presidente Hernández y me pidió que hablara con él porque esas cosas no se podían hacer. Me comprometí a hablar con él. Ese derribamiento según los investigaciones lo que hacían era tener un control de los radares… decían pasa este y no pasa este, este sí, este no, este déjelo pasar, y quizás hasta había que pagar para poder pasar, habría que ver. Dicen que había una oficina con un personaje cercano a él, allí en Presidencial, donde estaba el sistema de computadoras, que estaba el puesto de los radares.

NA: ¿Funcionaba como una aduana entonces el gobierno permitiendo el narcotráfico a grupos organizados afines al presidente Hernández?

PLS: Se acuerdan como le decían a Juan Orlando cuando era secretario mío en el Congreso: ‘Caseta de peaje’, ja ja ja. Yo no me daba cuenta. Las cosas salen porque muchos se quejan no cuando están en el poder sino hasta que salen, por temor verdad.

NA: Esta declaración nos sorprende porque creíamos que por un perdón había que olvidar todo, incluso los pecados de don Juan Orlando.

PLS: No, el perdón es un perdón así como lo dice la palabra, como cuando vamos al cura y nos hincamos y nos dice: te perdono, pero eso no quiere decir que no los hemos cometido. Yo tengo algunas conexiones con el Departamento de Justicia (EEUU), y tuve una visita de una gente interesante, y me dicen que están súper molestos porque nos votaron todo el trabajo que teníamos.

NA: ¿Por eso es que no puede volver a Honduras (JOH)?

PLS: El puede volver cuando quiera, si él quiere sí, lo que pasa que no sé por qué no regresa.

NA: ¿Cree que el presidente Asfura le va a garantizar condiciones porque tendría que darle un ejército para seguridad?

PLS: Puede darle la seguridad que tiene la ley nuestra para expresidente y altos funcionarios, pero no crea que Tito va a tolerar que ande por encima de lo que es normal o que va a venir acá y va a estar medido en su gobierno. Olvidémonos de eso, ahora Tito es el presidente.

NA: ¿Y eso que se dijo del Chapo Guzmán, incluso ahora con la muerte de El Mencho, se dijo que ellos tienen aquí creadas estructuras y que incluso daban dinero y financiaron campañas para que fuera presidente Hernández?

PLS: Más allá de campaña veamos algunos hechos. Recuerda cómo fue que asesinaron aquel narco que estaba en la cárcel de máxima seguridad, que se llama Magdaleno (Meza) lo asesinaron dentro de la cárcel de máxima seguridad. Es interesante revisar si es cierto lo que se dijo que el día antes recibió una visita de una persona muy cercana al poder. Recibe la visita y al día siguiente lo asesinan. Asesinaron también al que estaba encargado de esa cárcel, allá en Choluteca, asesinaron también al abogado de él, y asesinaron también a un abogado que creo era el que llevaba el asunto de Tony Hernández. Entonces, hay muchas cosas que falta dar la explicación. Ahí salen unas publicaciones de un miembro de la MS-13 que se llama El Fantasma allá en Nebraska, EEUU, había que ver qué declaró ese.

Hay muchas cosas ligadas. MS-13, asesinatos, todas esas cosas que han pasado que de alguna manera dice que algo debe de haber.

NA: Sí porque asesinaron a Magdaleno y luego a la esposa la acribillaron.

PLS: Sí, sí, sí… a la Bandy, Ericka Bandy.

Hay muchas cosas ligadas. Quién asesinó a Hilda Hernández, nunca se supo nada.

NA: Se dice que estos grupos criminales le hicieron explotar el helicóptero.

PLS: Se dice y se dice, pero nunca se llegó a nada, aun siendo la hermana del presidente.

NA: ¿Usted cree que esto quedó en nebulosa?

PLS: Dígame usted que es periodista quién asesinó a Hilda Hernández.

NA: En una entrevista Julissa Villanueva dijo que había quedado en pedazos el cuerpo de la hermana del presidente Hernández, pero hay versiones que dicen que fue toda una pantomima para tratar de sacarla del país y que está viva.

PLS: No Nery, yo estuve en el lugar en esa parte alta de Lepaterique –creo que fue– Los pedazos de órganos y ropa estaban guindados en los árboles, o sea que la aeronave explotó en el aire. Ahí todos los que venían murieron. Lo que, a pesar de ser la hermana del presidente, nunca se profundizó, al menos públicamente nunca se señaló, es quien había disparado un misil o colocado una bomba en el helicóptero durante ese suceso en el que murieron como cinco personas… la pobre Hilda que no tenía nada que ver en nada.

NA: La escena fue celosamente resguardada.

PLS: Es correcto y nunca se dijo nada. Todo quedó como en nebulosa.

NA: Se asume que podría haber sido una reacción de estos mismos grupos criminales.

PLS: No sé, pero cómo es que van a asesinar a la hermana de un presidente y no se va a saber nada, y que la cosa quede como que si no les hubiera importado.

NA: Cree que se debería de actuar ya que estamos en el inicio de un gobierno y que estamos viendo que dejaron en rojo las finanzas del Estado, ¿cree que la Fiscalía debería de reabrir una investigación sobre este caso de Hilda Hernández o para tratar de conocer si el expresidente Hernández estaba vinculado a estructuras criminales?

PLS: Mire, asesinan a la hermana de un presidente y todo queda en nebulosa, nunca se dijo nada, o que habían detenido a algunos sospechosos, eso quedó en nebulosa. Cómo es posible. La aeronave explotó en el aire, no lo hace por desperfecto mecánico, explota porque le metieron un misil de abajo o bien porque le metieron un artefacto en el helicóptero.

Muchas cosas están en nebulosa, pero Tito Asfura es otra clase de persona, a Tito Asfura no hay que vincularlo con eso, que Trump haya personado a ese (JOH) pues allá él.

NA: Lo que veo grave y lo siento hasta indignado es cómo el Estado hondureño lo hayan vinculado a estructuras criminales y grupos del narcotráfico. Que se haya utilizado el poder para convertirse en cómplices de estas estructuras.

PLS: Mire como la vida va revelando muchas cosas. Quién asesinó a Said Lobo. La MS-13 dijeron, al final esas bandas son bandas, eso no es lo importante, lo importante es ver de dónde vienen las cosas.

Allá mi hijo –Fabio Lobo– que está en New York llamó doña Rosa (Elena Bonilla), la noche que mataron a mi hijo, y le dijo llorando que a él lo habían amenazado porque si todos recuerdan declaró en el juicio de JOH o iba a declarar en el juicio de JOH, lo que nunca se imaginó es que fueran a hacerle algo a alguno de sus hermanos o a mí, pero pasó, y a mí no me interesan los de la banda, a mí me interesa saber de dónde viene.

NA: Y Fabio cuando habló con doña Rosa fue cuando se enteró de la muerte de Said, su hijo.

PLS: Es correcto, son hermanos, llamó llorando. Dijo que lo habían amenazado que si declaraba me iban a hacer daño, pero nunca me imaginé que sería a un hermano mío.

NA: el país nunca había visto dos asesinatos como el de Magdaleno y el ocurrido en contra de su hijo. ¿Podrían venir de estas mismas estructuras criminales?

PLS: No busquemos a la estructura criminal, busquemos quienes son los directores de la estructura, o sea, por encargo de quién. Usted encuentra cualquier ‘escopetero’ como decíamos en Olancho, que les pagaban, mataban a alguien y los tiraban en el monte, luego decían que murió del mal de arbustos. Eso no es lo importantes, lo importante es saber quién fue el cerebro que orquestó. A Magdaleno, a Said, a los abogados, a Hilda, los asesinaron criminales, lo que hay que ver de dónde viene una cosa y de dónde viene otra… aquí son palabras mayores.

NA: En el caso de Magdaleno se trató de enviar un mensaje, decirle a quien se atreviera a presentar testimonio de que podían correr la misma suerte…

PLS: Recuerde que Magdaleno habló de las libretas.

NA: ¿Usted lo captó eso como un mensaje?

PLS: Claro hombre, todo mundo, y por qué matan al del penal allá en Choluteca, y los abogados… hay muchas cosas ligadas en las que tienen que haber respuestas.

NA: ¿El caso de su hijo lo relaciona que también fue una acción que se tomó en su contra por la declaración que hizo Fabio Lobo en New York?

PLS: Para que no declarara. Claro sí declaró. Y no dijo que hasta yo estaba metido, seguro le dijeron: ‘meté a tu papá también’.

NA: ¿A usted no le dan atol con el dedo con lo que ha ocurrido con Juan Orlando Hernández?

PLS: Lo que digo es, que Trump no ha dicho que es inocente porque los organismos de investigación del Estado y el Departamento de Justicia saben que Juan Orlando Hernández es culpable, es más lo tienen bien seriado lo que es la CIA. Esto lo digo porque es información que he recibido de parte de Estados Unidos, recuerde que mi hijo era ciudadano americano, entonces a mí no me interesa si la MS-13 porque al final son delincuentes, lo que me interesa saber es de donde vino toda esta enorme conspiración que terminó con la vida de mi hijo, estos cuatro muchachos que ahí murieron… el ministro de Mel dijo que era un tema de drogas, pero es paja hombre, para montar ese tipo de operativo tiene que tener apoyo de alguien que es muy poderoso, que tiene conexiones y todo lo demás.

NA: También fue liberado El Porkys en El Progreso mediante una acción que mandó otro mensaje.

PLS: Y quién era el presidente… Hay muchas cosas, cómo El Porkys escapa a través de un operativo bien montado, entonces tiene que haber de alguna manera cierta relación con el Estado.

NA: ¿Y cómo cayó en todo esto el expresidente Hernández, usted lo conoció en el Congreso que Marco Augusto lo colocó para hacerle mandados y todo?

PLS: El tema es que cuando yo lo conocí en 1998 cuando presidía el Comité Central del Partido Nacional, yo estuve en Gracias (Lempira) y tenía que ir a un lugar que se llama La Virtud que en ese tiempo tenía la carretera mala, fue así que le dije que nos fuéramos en su carro porque el mío era recién sacado de agencia… entonces me dijo que no porque tenía un carrito viejo, ajá y 20 años después lo tiene como un gran potentado, cómo y de dónde. Lo que digo es que muchas cosas se tienen que investigar, y verá que poco a poco van a ir saliendo a la luz.

NA: ¿Julián Arístides González y Alfredo Landaverde qué tuvieron que ver con esto?

PLS: No sé, no me pregunte mucho porque hasta ahí no llego yo.

Repito, a mí no me interesa si fue la MS-13, la 20 o la 18, a mí lo que me interesa saber es saber de dónde vino, encargo o instrucción para asesinar a mi hijo, eso sí yo voy a ir hasta el final para averiguarlo. No me interesan los pandilleros, entretenerse en los pandilleros es como entretenerse en cosas que no son las causas, otras son las causas.

Prohibido olvidar y aquí sí de verdad, y yo no voy a hacer nada, pero hay que seguir investigando quién fue el que asesinó a mi hijo. JS