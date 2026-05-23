Pakistán afirma que hay «avances alentadores» para un acuerdo final entre EE. UU. e Irán

Islamabad- Pakistán afirmó este sábado que las negociaciones mantenidas en las últimas 24 horas en Teherán han dado como resultado avances significativos hacia un «entendimiento final» entre Irán y Estados Unidos.

«Las intensas negociaciones mantenidas durante las últimas 24 horas han dado como resultado avances alentadores hacia un entendimiento final», declaró la oficina de prensa del Ejército paquistaní (ISPR) en un comunicado, al concluir la visita de mediación del jefe del Ejército, Asim Munir, a la capital iraní.

Islamabad calificó el viaje del mariscal de campo como «breve pero altamente productivo» y aseguró que los encuentros se desarrollaron en un ambiente positivo y constructivo bajo los esfuerzos de paz.

Durante su estancia en Teherán, el jefe militar paquistaní mantuvo reuniones al más alto nivel con el presidente del país, Masud Pezeshkian, y con el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, que ejerce de jefe negociador en el proceso de paz con Washington.

Munir también se citó con el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí, y con el titular de la cartera de Interior, Eskandar Momeni, confirmó el comunicado.

Según el estamento militar paquistaní, el viaje de Munir, que buscaba destrabar el diálogo entre Teherán y la Casa Blanca, sirvió para acelerar el proceso de consultas con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo.

Este mismo sábado, la cancillería iraní afirmó que ambas partes «han acercado posturas» de cara a un posible acuerdo y señaló que las partes tratan de cerrar un memorando de entendimiento de catorce puntos centrado en el fin de la guerra en todos los frentes, incluido el Líbano.

El anuncio de Pakistán se enmarca en una secuencia de confirmaciones simultáneas por ambas partes, después de que el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ratificara desde Nueva Delhi la existencia de avances y anticipara un anuncio oficial en los próximos días.

«Se han logrado algunos avances, se han hecho algunos progresos. Incluso mientras les hablo ahora, se está trabajando en ello. Existe la posibilidad de que, ya sea más tarde hoy, mañana o en un par de días, tengamos algo que decir», declaró Rubio en la capital india. EFE