Países del Caribe afrontan complejos retos de salud por la escasez de enfermeras

Castries – Países de la Comunidad del Caribe (Caricom) enfrentan complejos retos de salud por la escasez de enfermeras, que se pueden agravar con las restricciones impuestas por Estados Unidos a las misiones médicas cubanas, vitales para muchos sistemas de salud de la región.

El Ministro de Salud de Barbados, Jerome Walcott, dijo este jueves durante la reunión anual del Organismo Regional de Enfermería (RNB, en inglés) que el sector se encuentra ahora en una encrucijada crítica.

«No solo se les pide que mantengan los logros del pasado, sino que lideren la transformación de la profesión, den forma a nuevos modelos de atención y preparen a nuestro personal de enfermería para afrontar los complejos retos de salud que se avecinan», afirmó.

Walcott señaló la «creciente preocupación» sobre la retención de enfermeras, detallando que «demasiadas enfermeras se están marchando en busca de mejores oportunidades».

«Pequeños países en desarrollo como el nuestro simplemente no pueden igualar los salarios y beneficios que ofrecen las naciones más grandes y ricas», indicó el ministro, quien agregó que este problema «se ha agudizado en los últimos años».

Por ello, muchos países caribeños han contratado enfermeras de Cuba, pero las misiones médicas de este país están en peligro por las medidas adoptadas por Washington.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer restricciones de visados para funcionarios de la isla de Granada, miembro de Caricom, así como de países africanos y Brasil, por contratar misiones médicas cubanas, que Washington califica como trabajo forzado.

La Administración de Donald Trump ya había anunciado sanciones en febrero y junio pasados contra funcionarios cubanos y de países centroamericanos relacionados con las misiones médicas cubanas, una de las principales fuentes de ingresos de La Habana.

«Nos enfrentamos a una escasez de personal que incrementa la proporción de enfermeras por paciente, crea turnos más largos que pueden generar estrés y agotamiento en algunos casos, y en última instancia, puede comprometer la calidad de la atención al paciente», lamentó Walcott.

Por su parte, la subsecretaria General de Desarrollo Humano y Social de Caricom, Alison Drayton, dijo que es «imperativo que la región incremente sustancialmente sus inversiones en la formación, el reclutamiento y la retención de enfermeras y parteras».

El presidente de la RNB y director de enfermería de Granada, Nester Edwards, recomendó para evitar las altas tasas de deserción y migración a países más desarrollados mejorar las condiciones laborales de las enfermeras y aprovechar los avances tecnológicos.

Los miembros de Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

Ante las restricciones de Estados Unidos de los últimos meses a las misiones médicas de Cuba, muchos países de Caricom defienden este sistema y alertan de que sus sistemas de salud pueden colapsar sin los facultativos cubanos.

El Gobierno de Cuba ayer aseguró que continuará con las misiones médicas en el extranjero y subrayó que se trata de «programas legítimos de cooperación». EFE

(vc)