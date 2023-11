Pagos a diputados que no trabajan deben ser investigados por TSC: Olban Valladares

Tegucigalpa – A más de 70 días de la paralización del Congreso Nacional, los diputados siguen recibiendo sus salarios y viáticos al día, y eso no se justifica de ninguna manera, apuntó el analista Olban Valladares.

A criterio del exdiputado del Pinu-SD, es una situación grave comparable a un caso de corrupción y debe ser investigado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Valladares, opinó que los pagos a los congresistas no sólo de salarios sino de viáticos es un verdadero “despilfarro” que se está dando en el Congreso Nacional debe ser objeto de investigación por parte del Tribunal Superior de Cuentas.

A criterio del analista político, Olban Valladares, los diputados no deben recibir viáticos, ya que no están trabajando y dicho dinero no tiene justificación.

Según algunas mediciones pese a la prolongada parálisis legislativa los diputados recibieron más de 46 millones en salarios y 35 millones en viáticos.

“Estamos viviendo algo nunca visto en el Congreso Nacional” y cabe preguntarse si esto se compara a un acto de corrupción porque también los diputados están “drenando” los recursos del pueblo hondureño.

Los diputados no deben estar recibiendo viáticos si no están trabajando todo este acto no tiene justificación, y actualmente hay una tiranía en el Congreso atentando contra el orden constitucional, zanjó. LB