Pago a los médicos y cambios estructurales, las promesas del presidente Asfura en Día del Policía

La Paz – El presidente Nasry Asfura aseguró que su gobierno respetará los derechos laborales de médicos que mantienen las asambleas informativas, a la vez que anunció el pago de deudas pendientes con el gremio sanitario y una serie de medidas para fortalecer todos los servicios en el país.

Las declaraciones fueron brindadas durante una conferencia de prensa en el marco de la ceremonia de ascensos, condecoraciones y retiros de la Policía Nacional, celebrada en La Paz, con motivo del Día del Policía Hondureño.

“Trabajamos en silencio y callado. Ustedes me conocen muy bien. No andábamos hablando, andábamos trabajando y dando respuestas”, sostuvo Asfura.

Gobierno garantiza contratos a médicos

Al ser consultado sobre las protestas y reclamos del sector salud, Asfura afirmó que ya se realizó una revisión individual de los expedientes de los profesionales afectados para proceder con la regularización de su situación laboral.

El mandatario explicó que los casos corresponden a médicos que desde finales de 2025 no contaban con la formalización de sus contratos debido a problemas administrativos heredados.

“Se ha hecho la evaluación y se ha hecho el expediente de cada uno de ellos para que los viceministros actuales puedan firmar lo que viene de administraciones anteriores. A los 300 se les va a respetar sus posiciones y su pago”, manifestó.

De igual forma, precisó que los desembolsos serán realizados antes de concluir el próximo mes y reiteró que el Ejecutivo cumplirá con todos los compromisos pendientes con el personal sanitario.

Asfura también anunció que el gobierno honrará los pagos relacionados con ajustes salariales establecidos por ley y otras obligaciones acumuladas con el gremio médico.

Entre las medidas mencionadas figura el reconocimiento de los ajustes bienales y la continuidad de los nombramientos de médicos especialistas.

El gobernante sostuvo que el objetivo es resolver los conflictos sin afectar la atención a la población y pidió a los profesionales de la salud mantener abiertos los canales de diálogo.

“No es que no les vamos a cumplir, lo que les digo es, tengan paciencia, le estamos cumpliendo. Y ayúdenme a cumplir a la gente que necesita salud”, expresó.

Call center y más hospitales reducir la mora quirúrgica

Dentro de los proyectos inmediatos, el presidente informó que en los próximos días se empezará con el centro de llamadas anunciado previamente a contactar a pacientes que esperan procedimientos quirúrgicos pendientes en la red hospitalaria nacional.

Según expuso, el sistema permitirá identificar casos de mora quirúrgica y otras emergencias para agilizar la programación de cirugías y mejorar la atención médica.

Asfura garantizó que en los próximos meses la población comenzará a percibir mejoras en la prestación de servicios, abastecimiento de medicamentos y reducción de tiempos de espera.

Además, adelantó la puesta en marcha de un nuevo programa denominado “La Salud Más Cerca de Usted”, orientado a acercar los servicios sanitarios a distintas comunidades del país.

El mandatario indicó que su administración continuará impulsando los dos hospitales financiados por organismos internacionales, como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), mientras que los otros cinco proyectos, que incluye el laboratorio de medicinas, permanecen bajo análisis del el Ministerio Público y el Tribunal Superior de Cuentas.

Seguridad y combate al narcotráfico

Durante la conferencia, Asfura también abordó la situación de seguridad nacional y aseguró que Honduras está fortaleciendo sus capacidades para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico.

En esa materia señaló que ya cuenta con autorización del Consejo de Seguridad Nacional para implementar nuevas medidas y reforzar el equipamiento de las instituciones encargadas del combate al crimen.

“Estamos capacitando nuestra Policía Nacional, estamos capacitando nuestras Fuerzas Armadas tecnológicamente, con equipo, para poder luchar contra este problema tan grande a nivel mundial”, afirmó.

A juicio del presidente, el avance de las redes del narcotráfico representa una amenaza para toda América y exige respuestas coordinadas entre los países.

El presidente reveló también que ha sostenido conversaciones con actores internacionales, entre ellos el político colombiano Abelardo de la Espriella, sobre los desafíos que enfrenta la región en materia de seguridad.

Asfura reconoció que su administración apenas supera los cuatro meses de gestión, pero reiteró que los resultados comenzarán a reflejarse en áreas como salud, educación, seguridad y generación de empleo.

Finalmente, reiteró que el gobierno mantiene en ejecución proyectos de infraestructura heredados de administraciones anteriores, al tiempo que impulsa nuevas obras a través de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), con especial atención a sistemas de agua potable y desarrollo municipal en distintas regiones del país. AD