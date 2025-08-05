Página web del CNE fuera de servicio por más de tres horas

Tegucigalpa – La página web del Consejo Nacional Electoral (CNE), estuvo fuera de servicio por más de tres horas durante la tarde del lunes.

Todavía no se emite un informe oficial al respecto, pero se cree que el motivo obedece al vencimiento de una licencia del software que protege el sitio.

La falla provocó una intervención técnica que culminó finalmente con el restablecimiento del sitio web.

No obstante, los internautas reaccionaron preocupados ya que el sitio debe mantenerse operativo antes, durante y después de las elecciones del 30 de noviembre.

En el pasado la caída de la página oficial del CNE era interpretada como parte de un acto de corrupción ya que después de su restablecimiento los resultados electorales habían cambiado radicalmente.

Ese escenario se debe evitar, por lo que, la página web, debe estar operativa todo el tiempo. (RO)