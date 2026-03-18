Padrino López, el militar incondicional de Maduro removido en la era de Delcy Rodríguez

Caracas – Vladimir Padrino López, el militar venezolano más leal a Nicolás Maduro al ejercer por más de una década como ministro de la Defensa, fue destituido este miércoles por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La decisión se dio a conocer más de dos meses después del ataque militar de Estados Unidos al país suramericano que terminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Nacido en Caracas en 1963, Padrino López se graduó en la Academia Militar de Venezuela (actual Academia Militar del Ejército Bolivariano) el 5 de julio de 1984. En 1995 estuvo en la Escuela de las Américas de Fort Benning (Panamá, ya clausurada), donde hizo un curso sobre operaciones psicológicas por parte del Ejército de Estados Unidos.

Desde octubre de 2014, ocupó el cargo de ministro de Defensa de Venezuela, siendo uno de los funcionarios más antiguos del Ejecutivo de Nicolás Maduro y el de mayor tiempo en esa cartera en la historia del país suramericano.

En 2017, fue relevado como jefe del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pero se mantuvo como titular de Defensa.

Durante su gestión, fue una figura clave en la articulación del discurso militar bolivariano, defendiendo la doctrina «antiimperialista» y la lealtad de las fuerzas armadas al proyecto político del chavismo.

Ha tenido varios episodios en los que se puso a prueba su lealtad al oficialismo. El primero fue la decisión de no unirse al golpe de Estado contra Hugo Chávez en 2002 -cuando comandaba el Batallón Bolívar de Fuerte Tiuna- y en 2019 con la llamada ‘Operación Libertad’, encabezada por Juan Guaidó, el opositor reconocido entonces por numerosos países como presidente interino de Venezuela.

Pese a la presión y al aparente debilitamiento del Gobierno, Padrino se mantuvo fiel al Ejecutivo chavista, del cual siempre se ha mostrado cercano, defendiendo la llamada unión cívico-militar, impulsada por Maduro, pese a que la Constitución establece que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe mantenerse fuera de la militancia política.

En 2024, al cumplir una década en el cargo y tras las elecciones presidenciales cuestionadas por la oposición mayoritaria y parte de la comunidad internacional, Maduro lo ratificó nuevamente como ministro de Defensa, reconociendo su papel en la preservación de la estabilidad institucional.

El 10 de enero de 2025, la FANB reafirmó su lealtad a Maduro, luego de que fuera investido como presidente por el Parlamento, pese a los cuestionamientos internos y externos.

Entonces, Padrino López reiteró su lealtad a Maduro, pese a que la líder opositora María Corina Machado y el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia hicieron sendos llamados a la FANB para que reconociera lo que defendían como su triunfo electoral.

En enero de este año, tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas, Padrino López calificó el hecho como un «cobarde secuestro» y denunció el asesinato «a sangre fría» de parte del equipo de seguridad presidencial.

En su declaración, reafirmó la unidad del alto mando militar y exigió la liberación de la pareja presidencial.

El 4 de enero, formó parte del primer consejo de ministros que encabezó la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta encargada, durante el cual se creó una comisión para gestionar la liberación de Maduro.

A finales de ese mes, el ahora exministro declaró la lealtad «absoluta» de la FANB a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela y reafirmó la «voluntad de vencer en esta nueva etapa de lucha».

En febrero pasado, Padrino López informó del inicio de una investigación sobre «todos los hechos» que ocurrieron en el ataque de Estados Unidos a Venezuela, sin precisar qué tipo de indagaciones se harían. Hasta la fecha, el Ministerio de Defensa no ha presentado públicamente avances sobre esta investigación.

Dos meses y medio después del ataque de Estados Unidos, el general Gustavo González López lo sustituirá tras su destitución.

Delcy Rodríguez agradeció a Padrino López por ser «el primer soldado en la defensa» de Venezuela.

«Seguros estamos de que asumirá con el mismo compromiso y honor las nuevas responsabilidades que le serán encomedandas», añadió en un mensaje en Telegram, sin ofrecer mayores detalles.

Desde 2018, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. sancionó al ahora exministro y la justicia estadounidense ofrecía una recompensa de quince millones de dólares por su captura. JS