Padres hondureños prefieren vacunar a sus mascotas que a sus hijos, alertan autoridades

Tegucigalpa – La doctora Pamela Aviléz, jefa de la Región Metropolitana de Salud, alertó hoy que muchos padres hondureños prefieren vacunar a sus mascotas que a sus hijos, en una crítica a la negatividad por completar los esquemas de vacunación recomendados.

“Estamos preocupados porque los padres, los responsables de los niños, no están acudiendo a vacunar a su hijos y estamos viendo que las personas están más enfocadas en vacunar sus mascotas”, expresó la galena.

Enfatizó que no hay nada malo en acudir a vacunar a las mascotas, pero la preocupación yace en que hay más participación de los padres en la vacunación de las mascotas que en la vacunación infantil.

“Tenemos que vacunar a nuestras mascotas, pero no podemos negar que la vida humana es importante”, enfatizó.

Llamamos a los padres a que por favor acudan a los establecimientos de salud a vacunar a sus hijos, externó.

A renglón seguido, dijo que en la actualidad hay muchas enfermedades que llevan a la hospitalización y pueden llevar a la muerte que son prevenibles a través de la vacunación.

“Tenemos vacunas en los centros de vacunación, por favor lleven a sus hijos a vacunar”, reiteró.

Las jornadas se han extendido e incluso se vacunan los fines de semana, por lo que, los trabajos no pueden ser una excusa, refirió. (RO)