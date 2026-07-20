Padres de familia y estudiantes retoman toma de la Escuela Nacional de Música por despido de personal

Tegucigalpa- La Escuela Nacional de Música, en Tegucigalpa, fue tomada nuevamente este lunes por padres de familia y estudiantes, quienes protestan por el despido de cuatro trabajadores y demandan a las autoridades de la Secretaría de Educación atender las múltiples necesidades que enfrenta el centro educativo.

-La comunidad educativa exige el reintegro de cuatro empleados despedidos y denuncia que la institución enfrenta problemas de seguridad, falta de personal e infraestructura en deterioro. Semanas anteriores el centro educativo ya habia mantenido la toma de la institución.

La representante de la Asociación de Padres de Familia señaló que la institución continúa enfrentando las mismas dificultades, agravadas por la reducción del personal de apoyo.

«Seguimos con la misma problemática. Solo teníamos un guardia de seguridad y tres aseadoras; ahora despidieron a una de ellas. Esta es una zona peligrosa y necesitamos que las autoridades envíen una comisión para verificar que las personas despedidas son necesarias para el funcionamiento de la institución», expresó.

Los manifestantes sostienen que la falta de personal como guardias de seguridad compromete la seguridad de estudiantes y docentes, además de afectar las labores de limpieza y mantenimiento del centro educativo.

Por su parte, la representante de los estudiantes hizo un llamado a las autoridades para que reintegren al personal despedido, al considerar que el funcionamiento del colegio no depende únicamente de maestros y alumnos.

«Nos han quitado personal necesario del colegio. La institución no solo depende de los docentes y estudiantes, sino también de quienes realizan labores administrativas, de limpieza y seguridad», manifestó.

Asimismo, denunció que la Escuela Nacional de Música enfrenta serios problemas de infraestructura, entre ellos un muro que presenta riesgo de colapso, además de otras reparaciones que, según afirmó, han sido financiadas con recursos aportados por los padres de familia.

Los manifestantes solicitaron una reunión con las autoridades educativas o el envío de una comisión que inspeccione las condiciones del centro y autorice el reintegro del personal o la reposición de las cuatro plazas eliminadas, con el fin de garantizar el adecuado funcionamiento de la institución y la seguridad de toda la comunidad educativa.LB