Padres de familia y docentes de centro educativo de Choloma protestan frente a Casa Presidencial

Tegucigalpa – Una protesta se desarrolló en las afueras de Casa Presidencial, donde estudiantes y padres de familia del Centro Básico 18 de Noviembre de Choloma, Cortés solicitaron hablar con la presidenta Xiomara Castro, para exigir mejores condiciones educativas.

Entre las demandas, los manifestantes también denunciaron irregularidades en traslados de maestros, entre el de la directora del centro educativo.

Los manifestantes indicaron que tomaron la decisión de trasladarse a Tegucigalpa, porque tenían varios días de estar protestando en el centro educativo y no fueron escuchados.

“Hoy estamos aquí en la capital frente a Casa Presidencial donde esperamos que la presidenta nos pueda atender y mirar todas las necesidades del centro educativo”, sostuvo Vanesa Menjívar, directora del centro educativo.

Menjívar, detalló que «el ministro de Educación hizo un oficio que está por encima de la ley en el departamento de Cortés. El reglamento dice que no será admitido ningún traslado si no es en agosto. El señor Omar Alcides no lo hizo y él no metió su traslado. Y soy designada de junta, la Secretaría de Educación está secuestrada».

Ante esa situación, el ministro Daniel Sponda reveló que “hemos revisado el expediente y el nombramiento que ella (directora), dice que tiene derecho es de 2019 y nosotros estamos trabajando con el del 2022. Vamos a supervisar lo que pasa en el centro educativo y si la profesora tiene derecho nosotros se lo daremos”, sostuvo.

Agregó que le parece extraño qué hacen estos niños de Cortés en Francisco Morazán, no debe de estar registrado así, si la matrícula se hace en cada centro educativo. IR