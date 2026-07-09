Padres de familia realizan protesta tras atropello de estudiante en La Ceiba

La Ceiba – Padres de familia protestaron frente al centro educativo Juan Lindo para exigir a las autoridades la implementación de medidas de seguridad vial, luego de la muerte de Steven Rodríguez, estudiante de 10 años que falleció tras ser atropellado cuando intentaba cruzar la carretera CA-13.

Los manifestantes denunciaron que durante años han solicitado la instalación de reductores de velocidad y señalización en el tramo donde se ubica la escuela.

Sin embargo, aseguran que las autoridades han ignorado sus peticiones, pese al constante riesgo que representa el exceso de velocidad en el sector.

La madre de familia Lesbia Hernández lamentó que tuviera que ocurrir una tragedia para que la comunidad decidiera alzar la voz y exigir soluciones inmediatas.

«Tuvo que haber pasado algo grave para alzar la voz. Muchos accidentes han habido aquí y esto fue la gota que derramó el vaso», expresó.

Asimismo, confirmó que las acciones de presión continuarán con tomas de la carretera hasta obtener respuestas de las autoridades

Los padres de familia insistieron en que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes y peatones que diariamente cruzan la CA-13 para asistir al centro educativo, por lo que demandan la construcción de obras que prevengan nuevos accidentes fatales. AD