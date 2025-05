Padres de familia protestan en centro educativo contra remoción de docente

Tegucigalpa– Padres de familia se toman las instalaciones de la Escuela Japón en Comayagua, como medida de presión para que no retiren al maestro que les da clases a sus hijos.

Advirtieron que no suspenderán la toma mientras no les aseguren que el docente no será removido del centro educativo.

Señalaron que no puede la directora quedarse con los alumnos de 7 a 10 de la mañana porque no aprenderán lo suficiente ya que ella también tiene que hacer trabajo de dirección.

“Defendemos que se quede el maestro porque es el que le está enseñando a nuestros hijos el pan del saber, no lo deben de remover a otro centro educativo se tiene que quedar aquí, ya que no hay más docentes para esta escuela”, dijo una de las madres en la protesta. IR