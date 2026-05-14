Padres de becarios hondureños en Taiwán denuncian retrasos en pagos y piden intervención presidencial

Tegucigalpa – La Asociación de Padres de Estudiantes Hondureños en Taiwán, manifestó su preocupación este jueves ante el incumplimiento en el pago de becas destinadas a al menos 30 jóvenes que cursan estudios universitarios en ese país asiático, situación que pone en riesgo la continuidad académica de los beneficiarios.

A través de un comunicado dirigido al presidente Nasry Juan Asfura Zablah, los padres señalaron que, pese a los anuncios realizados el pasado 12 de febrero por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Fátima Juárez, los desembolsos aún no se han hecho efectivos.

Según el documento, al inicio de la actual administración se aseguró que los pagos se realizarían de forma inmediata una vez aprobado el Presupuesto General de la República. No obstante, denuncian que Sedesol todavía no ha enviado los contratos individuales de las becas ni ha firmado el convenio correspondiente con la Fundación Universidad Nacional Autónoma de Honduras para la transferencia de los fondos.

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La asociación subrayó que toda la información requerida, incluyendo datos académicos, información personal de los estudiantes y contactos institucionales, ya fue entregada en su totalidad, por lo que consideran que no existen justificaciones para más retrasos administrativos.

A pocas semanas de finalizar el semestre académico, los estudiantes enfrentan dificultades para cubrir matrículas y otros gastos esenciales. “Sin el desembolso de estos fondos, su permanencia en el extranjero está en riesgo”, advierten los padres, quienes también señalaron que el último pago recibido corresponde a diciembre de 2025.

En ese sentido, hicieron un llamado urgente al mandatario para que intervenga de manera directa y garantice una solución inmediata que evite mayores afectaciones a los becarios.

Asimismo, instaron a Sedesol a agilizar los procesos y cumplir con las obligaciones pendientes, al tiempo que solicitaron la implementación de mecanismos que prevengan futuras demoras en la gestión de becas estatales.

La situación ha generado incertidumbre entre las familias y los estudiantes, quienes temen que la falta de apoyo económico interrumpa sus estudios en el extranjero. JS

A continuación Proceso Digital reproduce el comunicado: