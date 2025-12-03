Padre Paiz recomienda a Nasralla bajar soberbia y a Asfura gobernar con gente honesta de quedar como presidentes

Tegucigalpa – El sacerdote Roberto Paiz Castillo a través de sus redes sociales hizo un llamado de reflexión para los candidatos presidenciales del Partido Liberal, Salvador Nasralla y del Partido Nacional, Nasry Asfura de quedar cualquiera de los dos favorecidos con la voluntad del pueblo.

En ese sentido, dijo que si gana Salvador “le escribo, sé que no le interesará, pero trate de someterse a un tratamiento para el tratamiento de su forma de responder sin pensar lo que dice: Mejore su inteligencia emocional. Honduras tiene gente muy preparada, no solo usted, bote un poco su soberbia”, posteó.

Agregó que si gana Nasry Asfura “le sugiero, sea usted quien gobierne y no su gente, que estuvo antes muy coludida con robos y que nos hizo tener a Libre gobernando. Gobierne con gente de diferente tendencias políticas pero que tengan probada su victoria, es decir, que sean honestos”.

Afirmó que las críticas a los partidos Nacional y Liberal son ciertas, lo que ha rescatado a ambas instituciones políticas son los dos personajes: Salvador Nasralla y Nasry Asfura.

“El pueblo creyó en ellos, que son líderes y que van a cumplir sus palabras. Deben ambos gobernar y ambos deben tomar la cabeza y poder llevar adelante los diferentes ministerios”, apuntó. IR