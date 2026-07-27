(VIDEO) Padre Ovidio considera que los hondureños son “masoquistas” al tener poca conciencia sobre retorno de Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa – El padre Ovidio Rodríguez cuestionó durante las últimas horas la actitud de ciertos hondureños al celebrar y recibir el retorno al país del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) entre señalamientos por casos de corrupción.

Durante una misa otorgada el domingo, el padre Ovidio se refirió a la llegada del exmandatario hondureño tras ser indultado de una sentencia por casos de narcotráfico en Estados Unidos.

Tildó, al mismo tiempo que se disculpó, al pueblo hondureño de “masoquista” por ser felices de vivir con el dolor.

El padre Ovidio Rodríguez lamentó que la población hondureña no tenga conciencia crítica por celebrar el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández, y olvidar los casos de corrupción en su administración pic.twitter.com/JgUXiWVdz4 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 27, 2026

“No olvidamos el desastre del Seguro Social, no olvidamos los famosos Hospitales Móviles, y todavía se lo llevan preso por eso, y lo aplaudimos. Que poca conciencia crítica tenemos”, declaró Rodríguez.

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Comparó a los hondureños que recibieron al exmandatario como las personas que andan buscando a la expareja.

Sostuvo que los hondureños deben tener conciencia crítica al reflexionar que en la actualidad el silencio de los buenos es cómplice con los malos

Finalmente, señaló que el creyente no es el cómplice del mal sino el cómplice del bien, y citó el versículo Gálatas 6:9 “no te canses de hacer el bien”. AG