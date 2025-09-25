Padre Melo reprocha entramado familiar que sustenta redes de empleos en Honduras

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita, Ismael Moreno, conocido popularmente como Padre Melo, reprochó hoy los entramados familiares que sustentan redes de empleo en Honduras.

El religiosos sentenció que la familia puede ser “tapadera de impunidad”

Por donde uno lo mire: en el Estado, la empresa privada, ONGs o iglesias, hay un entramado familiar de complicidades que sustenta redes de empleos. Se confirma así que la familia puede ser algo más que un núcleo de amor filial y consanguíneo. Puede ser tapadera de impunidad — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) September 25, 2025

“Por donde uno lo mire: en el Estado, la empresa privada, ONGs o iglesias, hay un entramado familiar de complicidades que sustenta redes de empleos. Se confirma así que la familia puede ser algo más que un núcleo de amor filial y consanguíneo. Puede ser tapadera de impunidad”, reflexionó el sacerdote católico.

En Honduras, las denuncias de nepotismo son comunes, pero más persistentes en el aparato estatal.

No obstante, los casos se extienden a la empresa privada, Organizaciones No Gubernamentales y la propia iglesia, señaló el Padre Melo. (RO)