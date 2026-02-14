Padre Melo reclama al Ministerio Público por estancamiento en asesinato del ambientalista Juan López

Tegucigalpa – Con una serie de preguntas el padre Ismael Moreno reclamó este sábado al Ministerio Público por el estancamiento en el asesinato del ambientalista Juan López.

A través de sus redes sociales el padre Melo como es conocido recordó que hoy se cumplen 17 meses del crimen del también regidor de Tocoa, Colón, Juan López.

Señaló que el Ministerio Público y la justicia se estancaron en la autoría material.

“¿Quiénes pagaron?, ¿quiénes dieron la orden?; ¿a quiénes estorbaba Juan?, ¿quiénes impiden que la madeja se desenrolle?”, preguntó.

Apuntó que, en el día de la amistad, “demandamos justicia para vos, hermano Juan”.

El 14 de septiembre de 2024, Juan López, defensor del ecosistema y opositor al proyecto minero en Tocoa (Colón), fue asesinado a tiros. Su caso despertó condenas internacionales, y a pesar de detenciones preliminares, aún no se sabe nada de los autores intelectuales.

El crimen desató condenas de expertos independientes, de la ONU y de diversas organizaciones nacionales e internacionales, que hasta hoy exigen una investigación independiente y exhaustiva

Por el caso hay tres personas imputadas Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes enfrentarán audiencia preliminar por el delito de asesinato, previo a que el juez dicte apertura a juicio oral y público. IR