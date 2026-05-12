Padre Melo pide que caso Juan López avance sin interferencia política ni empresarial

Tegucigalpa– El sacerdote y activista Ismael Moreno pidió que el proceso judicial por el asesinato del ambientalista Juan López continúe sin interferencias externas, tras la captura de tres presuntos implicados en el crimen, incluido el exalcalde de Tocoa, Adán Fúnez.

El religioso popularmente conocido como Padre Melo consideró que el Ministerio Público debe actuar sin presiones vinculadas a intereses partidarios o económicos.

(LEER): Capturado exalcalde Adán Fúnez, señalado como presunto autor intelectual del crimen del ambientalista Juan López

Recordó que desde hace casi 20 meses han exigido que las investigaciones no se limiten únicamente a los autores materiales del crimen, sino también a quienes habrían financiado o planificado el asesinato.

“Lo importante es que ya hay una captura, para lo que nosotros consideramos el segundo anillo de responsabilidad”, señaló.

Sin embargo, insistió en que el caso forma parte de “un gran entramado” donde existen vínculos políticos, empresariales y económicos que deben investigarse a profundidad.

Moreno indicó que las pesquisas deben avanzar en varias líneas, y destacó las denuncias de corrupción realizadas por Juan López contra la alcaldía de Tocoa y las supuestas actividades extractivas ilegales en el Parque Nacional Carlos Escaleras.

“Confiamos que no haya ningún tipo de interferencia política ni empresarial y que se vaya procediendo conforme a la justicia”, concluyó. AD