Padre “Melo” pide orar por el Papa León XIV

Tegucigalpa – El sacerdote Ismael Moreno, más conocido como Padre Melo, pidió hoy orar por el Papa León XIV.

Oremos por el Papa León XIV, su oración en contra de la guerra y su llamado al diálogo, consuela a los pueblos amantes de la paz y su denuncia incomoda los planes de los violentos, señaló el Padre Melo.

“Bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos serán reconocidos como hijos de Dios” (Mt 5,8). Oremos por el Papa León XIV, su oración en contra de la guerra y su llamado al diálogo, consuela a los pueblos amantes de la paz y su denuncia incomoda los planes de los violentos — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) April 13, 2026

Acompañó la petición con una escritura bíblica que reza: Bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos serán reconocidos como hijos de Dios” (Mt 5,8).

El papa y el presidente de su país de nacimiento han protagonizado hasta ahora varios desencuentros, pero el desencadenante fue la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con «toda una civilización» en su guerra con Irán.

Aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a «comunicarse» con los congresistas para pedir paz.

Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV provocaron este lunes una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la política de EE.UU. (RO)