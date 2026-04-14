Padre “Melo” pide orar por el Papa León XIV

Tegucigalpa – El sacerdote Ismael Moreno, más conocido como Padre Melo, pidió hoy orar por el Papa León XIV.
Oremos por el Papa León XIV, su oración en contra de la guerra y su llamado al diálogo, consuela a los pueblos amantes de la paz y su denuncia incomoda los planes de los violentos, señaló el Padre Melo.
Acompañó la petición con una escritura bíblica que reza: Bienaventurados los que trabajan por la paz, ellos serán reconocidos como hijos de Dios” (Mt 5,8).
El papa y el presidente de su país de nacimiento han protagonizado hasta ahora varios desencuentros, pero el desencadenante fue la condena de León XIV a la amenaza del republicano con acabar con «toda una civilización» en su guerra con Irán.
Aunque sin citar su nombre, el papa la ha tachado de inaceptable y ha animado a los fieles a «comunicarse» con los congresistas para pedir paz.
Las palabras del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa León XIV provocaron este lunes una ola de indignación entre la comunidad católica y parte de la política de EE.UU. (RO)