Padre Melo: Ocho meses de impunidad en el caso de Juan López y nadie toca a los verdaderos culpables

Tegucigalpa- A ocho meses del asesinato del defensor ambiental y de derechos humanos Juan López, el sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como Padre Melo, denunció este miércoles la impunidad que persiste en torno al caso, así como la falta de acciones contra los responsables de la explotación ilegal del Parque Nacional Carlos Escaleras.

-Las respuestas del Estado han sido “vagas y tibias”, sin ningún avance concreto que conduzca al castigo de los verdaderos responsables, remarcó el padre Melo.

“El crimen de Juan López sigue impune. Han pasado ocho meses sin que se toque a los auténticos autores de su asesinato y de la destrucción del parque que él defendía”, expresó el religioso en sus redes sociales, haciendo eco del reclamo que ha sido sostenido por organizaciones sociales, ambientales y de derechos humanos.

Padre Melo señaló que durante estos ocho meses ha habido “constantes demandas y presiones” por justicia, pero las respuestas del Estado han sido “vagas y tibias”, sin ningún avance concreto que conduzca al castigo de los verdaderos responsables.

Juan López fue asesinado el 14 de septiembre de 2024 tras años de denunciar la explotación ilegal de recursos naturales y actos de corrupción vinculados al Parque Nacional Montaña de Botaderos, rebautizado como Carlos Escaleras Mejía, en honor al también mártir ambientalista asesinado en 1997.

Un crimen ambiental y político

En declaraciones anteriores Moreno advirtió que no se trata solo de un asesinato individual, sino de una estructura de crimen ambiental y político. No se puede hablar de justicia si no se toca a quienes se han enriquecido destruyendo el patrimonio natural del pueblo hondureño, sentenció.

Organizaciones como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) han insistido en la necesidad de avanzar en investigaciones diligentes e integrales, que aborden no solo el crimen, sino las causas estructurales que Juan López denunció con valentía.LB