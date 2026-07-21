Padre Melo: “La demanda de campesinos y garífunas es válida”

El Progreso – El sacerdote jesuita Ismael Moreno cuestionó la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial y afirmó que debe analizarse su posible derogación ante los reclamos de organizaciones campesinas y pueblos indígenas.

Las declaraciones del líder religioso surgen luego de varias protestas a lo largo del país, que exigen al Congreso Nacional la derogación de la normativa al considerar que afecta sus derechos sobre la tierra y favorece intereses de sectores privados.

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“Tiene que sopesarse, en ese sentido creo yo que la demanda de los campesinos es válida, hay que escucharla, hay que entenderla”, expresó.

A criterio de Moreno, conocido popularmente como el “Padre Melo”, corresponde al Poder Legislativo y Judicial abrir los espacios necesarios para revisar la legislación y resolver el conflicto generado alrededor de la normativa.

Derechos territoriales de los pueblos garífunas

El defensor de derechos humanos también hizo referencia a la situación de las comunidades garífunas al asegurar que existen resoluciones internacionales que reconocen sus derechos sobre los territorios ancestrales.

“Hay una sentencia de parte de la Corte Interamericana de Justicia que advierte y deja establecido que las tierras pertenecen, son patrimonio del pueblo garífuna y que el Estado tiene que garantizar la entrega de estas tierras”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que las protestas impulsadas por comunidades garífunas responden, según su interpretación, a una defensa de derechos reconocidos y no a intereses ajenos a sus demandas. AD