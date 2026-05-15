Padre “Melo” exige que la justicia alcance a más responsables en crimen de Juan López

Tegucigalpa – El sacerdote jesuita Ismael Moreno, conocido como “Padre Melo”, volvió a exigir que las investigaciones por el asesinato del ambientalista Juan López alcancen a todos los responsables intelectuales y materiales del crimen.

Manifestó que la justicia hondureña no debe limitarse únicamente a las personas que actualmente guardan prisión por el caso, sino que debe profundizar las investigaciones para identificar a “otras manos” que habrían estado involucradas en el asesinato del defensor ambiental.

“El crimen de Juan López no puede quedar reducido sólo a quienes están presos”, expresó el sacerdote.

Asimismo, señaló que mantiene confianza en el Estado de Derecho y en que las instituciones de justicia puedan actuar de manera independiente y transparente para esclarecer completamente el caso.

El religioso recordó que Juan López desarrollaba constantes denuncias relacionadas con supuestos actos de corrupción en la Alcaldía de Tocoa, así como señalamientos vinculados a la explotación ilegal en parques y zonas de reserva ambiental.

Según Moreno, el contexto en que ocurrió el crimen refleja la complejidad de las luchas ambientales y sociales que enfrentan defensores del territorio en distintas regiones del país.

El asesinato de Juan López provocó reacciones de organizaciones ambientalistas, defensoras de derechos humanos y organismos internacionales, que continúan exigiendo justicia y protección para quienes defienden los recursos naturales en Honduras.

Las investigaciones sobre el caso continúan bajo seguimiento de autoridades judiciales y del Ministerio Público, mientras diversos sectores mantienen la presión para que se deduzcan responsabilidades a todos los involucrados.

Audiencia inicial

Este viernes, se desarrolla la audiencia inicial contra el exedil de Tocoa, Adán Fúnez y otras dos personas detenidas y vinculadas como autores intelectuales del crimen del ambientalista.

En el Juzgado Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, inició la audiencia inicial en la causa contra Adán Fúnez Martínez, Juan Ángel Ramos Gallegos y Héctor Eduardo Méndez, a quienes se les supone a título de autores intelectuales como responsables del delito de asesinato en perjuicio del ambientalista y exregidor Juan Antonio López.

La audiencia, se realiza con las partes procesales en forma presencial y los imputados comparecen por la plataforma Zoom. IR