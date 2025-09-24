Padre Melo exige investigación y juicio por desvío de fondos en Sedesol tras informe del TSC

Tegucigalpa– El padre jesuita Ismael Moreno, conocido como el padre “Melo”, instó este miércoles en sus redes sociales a que se investigue a fondo la actividad de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), tras el informe revelado por el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Asimismo, señaló que se deben de rendir cuentas a la sociedad y enjuicien a los funcionarios implicados.

Agregó que es responsabilidad de sistema de justicia, del gobierno y de su partido para bien incluso de la campaña electoral

“Investigar a fondo actividad de SEDESOL, rendir cuentas a la sociedad sobre destino de sus fondos y enjuiciar a funcionarios implicados, es responsabilidad del sistema de justicia, del gobierno y de su partido para bien incluso de la campaña electoral”, posteó.

El informe del TSC confirma que la diputada Isis Cuéllar montó un “esquema sistemático” de desvío de fondos en esa institución.

Al menos 58 cheques por un monto de 5.1 millones de lempiras fueron desviados en la trama de presunta corrupción llamada “Cheque video” y mediante el cual se desviaron millonarios recursos estatales para financiar parte de la campaña del oficialista partido Libre para sus elecciones primarias del pasado marzo.

Un informe reciente del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) estableció que en total se emitieron 58 cheques por un monto de 5.1 millones de lempiras, de los cuales 39 fueron para emprendimientos y 19 para reparaciones de viviendas.

Pero el Informe Especial Penal Derivado de la Investigación Especial No 001-2025-DDISP-SEDESOL_A del TSC sobre el uso de fondos de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) establece que se detectaron una serie de irregularidades.

El informe destaca que los beneficiarios nunca recibieron la ayuda, a pesar que firmaron cheques y documentación, pero el “dinero fue entregado a intermediarios vinculados a la diputada Isis Carolina Cuéllar.

El fiscal general, Johel Zelaya reaccionó tras salir a luz pública el informe mismo que calificó de superfluo. IR