Padre Melo aboga por que en el mes de la patria, los hondureños dignifiquen su palabra con autonomía

Tegucigalpa – El sacerdote hondureño Ismael Moreno Coto, conocido popularmente como “Padre Melo”, señaló este viernes que es la autonomía y la palabra firme la que dignifica.

Mediante su cuenta en la red social X, Moreno Coto expresó: “Reflexión personal en el mes de la “patria”. Nos pasamos la vida esperando la orden del “líder” para obedecer”.

El defensor de derechos humanos agregó que “un día nos daremos cuenta de que solo la autonomía y la palabra firme nos dignificarán, nunca la sumisión, adulación y arrastre como nos ocurre hoy con frecuencia”.

El Padre Melo es un defensor de los derechos humanos de Honduras, director de Radio Progreso y del ERIC – Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación que lleva casos de violaciones de derechos humanos ante tribunales nacionales e internacionales. VC