Padre Leopoldo Serrano suma cinco días de caminata y se aproxima al Lago de Yojoa  

San Pedro Sula– El sacerdote Leopoldo Serrano lamentó la violencia que se vive en Honduras e hizo un llamado a los candidatos presidenciales que cesen los insultos y que promuevan la paz, al denunciar que no lo dejaban pasar en la caseta de peaje en Santa Cruz de Yojoa, en el norte del país.

El padre Leopoldo Serrano, se ubica este martes en Santa Cruz de Yojoa, próximo a llegar al Lago de Yojoa en el departamento de Cortés donde camina por la Paz, la no violencia y el diálogo en Honduras.

El sacerdote salió el viernes de Copán y su destino final en su caminata es Tegucigalpa.

El sacerdote que comenzó su sacrificio por la democracia, para poder reunirse con los candidatos presidenciales de todos los partidos políticos, con las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), el presidente del Congreso Nacional y la pareja presidencial.

En sus declaraciones de este martes, el presbítero señaló que hay personas que creen que no son violentos, pero con un gesto o una palabra lo hacen denunció que no lo querían dejar pasar por la caseta de peaje en una forma de querer pasar su caminata.

“Honduras está sufriendo ya basta de insultos, Honduras no puede seguir confrontando, los candidatos necesitan de oración, la población necesita de oración para encaminar bien al país”, arguyó.

Dijo que se desplaza dolido por el veneno que destilan personas que no quieren la paz en Honduras. IR