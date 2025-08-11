Padre Leopoldo Serrano continúa este lunes su caminata por la paz

San Pedro Sula-El padre Leopoldo Serrano, este lunes se ubica entre Villanueva y Pimienta, en el departamento de Cortés donde camina por la Paz, la no violencia y el diálogo en Honduras.

El sacerdote salió el viernes de Copán y este lunes ya está por llegar a Villanueva, en esa zona norte del país, en su caminata hacia Tegucigalpa.

El sacerdote que comenzó su sacrificio por la democracia, como llama a su caminata dijo que no tuvo una noche muy buena, se complicó, pero se pudo reponer y seguir hoy hasta donde aguante, “si me toca morir en el camino que se haga lo que Dios quiera”.

Sostuvo que él ama Honduras y no quiere más violencia, más corrupción.

El presbítero pidió a los cinco candidatos a la presidencia de Honduras que lo llamen para poderse reunir con ellos, afirmó que tres de ellos ya se comunicaron con él y hacen falta dos, «una vez se comuniquen conmigo suspendo la caminata y me reuniré con ellos».

También espera sostener encuentros con otros líderes como los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el presidente del Congreso Nacional.

Asimismo, con la pareja presidencial. IR