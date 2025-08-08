spot_img
Nacionales

Padre Leopoldo Serrano aboga por un diálogo sereno entre la clase política en su segunda caminata hacia Tegucigalpa

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – El padre Leopoldo Serrano inició este viernes su segunda caminata hacia Tegucigalpa para mandar un mensaje para que la clase política se siente a dialogar para que haya paz en Honduras.

El inicio de su jornada transcurrió en compañía de un grupo de personas, según las imágenes compartió el sacerdote con Proceso Digital.

Previo a la jornada, el padre Leo, como es conocido entre su feligresía dijo que le notificó a la presidenta Xiomara Castro de sus intenciones de hacer una caminata y que ella le contestó que también quiere que haya diálogo.

La semana pasada, el padre se reunió de manera individual en la capital hondureña con los aspirantes presidenciales donde les invitó a un diálogo de manera serena, pero que solo uno no estaba dispuesto.

En ese sentido, justificó que esta caminata es una invitación para que los presidenciables se sienten a dialogar antes que él emprenda acciones para que busquen la paz y el amor por Honduras. VC

