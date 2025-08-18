Padre Leopoldo confiesa que hizo testamento porque pensó iba a morir en caminata hacia Tegucigalpa

Tegucigalpa – El padre Leopoldo Serrano quien durante 10 días caminó desde el departamento de Copán hasta la capital hondureña, confesó hoy que hizo su testamento porque pensó que iba a morir.

Comentó que después de recorrer 340 kilómetros varios traumas han aflorado. “No sé ni qué día es hoy”, expresó.

Para mí todos los días eran iguales y ahora duermo muy poco, agregó al tiempo que externó que todavía permanece desorientado.

En conversación con Proceso Digital detalló que hoy se va a reunir con los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE).

También compartió que este lunes sostendrá un encuentro con la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Con el resto de los precandidatos presidenciales aún no se confirma si habrá o no reunión, dijo.

Para el martes si tiene agendada una reunión con la presidenta de la República, Xiomara Castro, precisó.

Reflexionó que parte de sus objetivos de esta segunda caminata, que fue más extensa que la primera en la que recorrió 260 kilómetros, se han cumplido.

“No todos los objetivos se han cumplido, pero se han logrado cosas”, externó el sacerdote.

Si bien su objetivo es que todos los precandidatos presidenciales dialoguen, también enfatizó que su sacrificio es por la paz y la democracia de Honduras. (RO)