Padre Juan Ángel destaca sentido profundo de la Cuaresma y llama a una fe permanente

Tegucigalpa – El vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, afirmó que la Cuaresma es una de las celebraciones litúrgicas más importantes a nivel mundial, ya que marca un momento decisivo en la historia de la fe cristiana con la muerte y resurrección del Señor Jesús.

Según explicó, este tiempo litúrgico es una etapa de preparación espiritual en la que los fieles se ejercitan para celebrar la Pascua con alegría y compromiso. “Todos debemos prepararnos, porque la fe es para todos; la necesidad de Dios la tenemos todos”, expresó.

El sacerdote señaló además que diversas instituciones del Gobierno han solicitado la presencia de sacerdotes para la imposición de la ceniza durante el Miércoles de Ceniza. “Bendito sea el Señor por esa apertura, pero no basta con quedarse con la ceniza en la frente; hay que seguir madurando la fe, para que produzca los frutos abundantes que Dios quiere”, subrayó.

López también recordó que el mensaje del Papa León XVI para este año es “significativo y muy bello”, ya que invita a vivir la fe no como algo momentáneo o esporádico, sino como una actitud permanente orientada a conocer y cumplir la voluntad de Dios. “La fe del creyente debe ser constante”, remarcó.

Finalmente, informó que las iglesias católicas del país celebrarán misas el Miércoles de Ceniza desde las 5:30 de la mañana, para facilitar la participación de los fieles en el inicio del tiempo de Cuaresma. LB