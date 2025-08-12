Padre Juan Ángel: A quienes atacan la caminata, les responderemos con oración

Tegucigalpa – El vocero de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, respondió este martes a las críticas surgidas contra la “Caminata por la Paz y la Democracia” convocada por iglesias católicas y evangélicas, enfatizando que la actividad no tiene fines políticos partidistas y que su único objetivo es orar por el país.

-El padre Juan Ángel llama a detener la controversia por caminata de oración: “No marchamos, caminamos juntos por Honduras”

Caminamos, no marchamos, porque entonces seríamos una marcha de guerra, y lo que queremos es caminar juntos como hondureños, como personas que amamos este país, para orar por Honduras, aclaró el sacerdote, subrayando que la caminata está programada desde marzo y que no existe ninguna “planificación malévola o maquiavélica” como han insinuado algunos sectores.

López reiteró que la convocatoria es abierta a todos los ciudadanos, sin distinción de afiliación política. Irán personas de todos los partidos y gente que no pertenece a ninguno, pero somos hondureños y amamos este país porque vivimos aquí. Lo primero que debe hacer un creyente y una persona de buena voluntad es orar, y eso es lo que vamos a hacer, expresó.

En referencia directa a las pancartas colocadas en puentes de Tegucigalpa con mensajes en contra del evento, el portavoz episcopal recordó el Evangelio de Mateo: “Oren por sus enemigos, amen a sus enemigos, oren por aquellos que les persiguen y calumnian”. Añadió que, incluso por quienes critican y atacan la caminata, “nosotros les vamos a responder orando”.

El sacerdote pidió a la población “dejar de generar controversia” sobre una actividad que —asegura— busca unir a la nación en un momento de tensiones. “La gente quiere vivir en paz y construir una nación en paz. Escuchemos la voz de Dios a través de esa gente concreta que quiere el bien para Honduras”, concluyó.LB