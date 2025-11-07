Padre Javier Martínez llama a los hondureños a vencer el miedo y ejercer su voto por el bien común

Tegucigalpa – El padre Javier Martínez, capellán de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), instó a la población a ejercer su derecho al voto y a tomar decisiones basadas en el discernimiento, en medio de la incertidumbre y los temores que suelen acompañar los procesos electorales.

“Es importante que reconozcamos que toda decisión requiere un ejercicio de discernimiento. Cuando nos enfrentamos a situaciones de futuro, uno puede sentir incertidumbre o miedo, pero ese miedo se vence con la decisión de salir a votar, porque está en juego el bienestar del pueblo hondureño y el bien común”, expresó Martínez.

El religioso exhortó a los ciudadanos a analizar cuidadosamente a los candidatos, considerando quiénes son los más idóneos para asumir funciones públicas y trabajar por el desarrollo del país. “No debemos encerrarnos en el miedo, sino empezar a discernir quién es el mejor candidato para ejercer funciones que beneficien a nuestra nación”, subrayó.

Asimismo, Martínez hizo un llamado a los líderes políticos a priorizar la unidad y el bienestar nacional, recordando que, según la enseñanza bíblica, “ningún reino dividido puede salir adelante”. “La división no ayuda a Honduras. Hay que trabajar por la unidad y por el bienestar del país, y presentar propuestas claras y correctas para que las personas puedan elegir con claridad”, concluyó.

El mensaje del capellán se suma a los llamados de diversos sectores de la sociedad hondureña a participar activamente en las elecciones del próximo 30 de noviembre, asegurando un proceso democrático y transparente. LB