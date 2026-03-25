Padre Ismael Moreno exige “toda la verdad” por crimen de Juan López

Tegucigalpa – En medio del impacto generado por las revelaciones durante la audiencia del juicio político contra el suspendido fiscal general Johel Zelaya, el sacerdote jesuita Ismael Moreno alzó la voz públicamente para exigir justicia y transparencia en el caso del ambientalista Juan López.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el también defensor de derechos humanos demandó que se esclarezca completamente el crimen y se identifique a todos los responsables, tanto materiales como intelectuales.

“Exigimos toda la verdad sobre el crimen de Juan López. El fiscal suspendido está en la responsabilidad de darnos toda la información sobre quiénes planearon y pagaron a los gatilleros. Deben caer todos los implicados, sin importar su posición política. Para Juan, toda la verdad”, expresó.

Exigimos toda la verdad sobre crimen de Juan López. El fiscal suspendido está en la responsabilidad de darnos toda la información sobre quienes planeación y pagaron a los gatilleros. Deben caer todos los implicados, sin importar su posición política. Para Juan toda la verdad — Ismael Moreno (@Melosjmoreno) March 25, 2026

Llamado en medio de creciente presión

El pronunciamiento surge en un contexto de alta tensión institucional, luego de que testigos en la Comisión Especial del Congreso Nacional expusieron presuntas irregularidades, presiones y decisiones controvertidas dentro del Ministerio Público.

Las declaraciones han reavivado cuestionamientos sobre el manejo de casos sensibles, entre ellos el asesinato de Juan López, considerado emblemático por su impacto social y político.

El padre Moreno enfatizó que la búsqueda de justicia no debe estar condicionada por intereses políticos, insistiendo en que todos los involucrados deben responder ante la ley.

Su postura se suma a una creciente ola de voces que demandan claridad en uno de los casos más delicados que enfrenta el sistema judicial hondureño, mientras avanza el proceso de juicio político contra Johel Zelaya. LB