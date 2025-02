Padre e hijo son asesinados y otras dos personas resultan heridas en ataque criminal en Siguatepeque

Tegucigalpa– Un padre y su hijo murieron violentamente, mientras que una anciana y otra joven resultaron heridas en un ataque criminal registrado en la aldea La Crucita de Siguatepeque, en el departamento de Comayagua.

La esposa, madre y nuera de los afectados en la balacera suscitada en la aldea La Crucita de Siguatepeque, manifestó entre lágrimas desconocer lo acontecido en el sangriento atentado.

La señora dijo que teme por su vida luego de lo ocurrido y exigió justicia en el crimen contra su familia.

“Estábamos todos en la casa, mi esposo, mis hijos venían llegando de la pulpería porque la abuela los mandó a comprar un foco, yo me metí debajo de la mesa y luego salí corriendo afuera y me escondí en un sembradío, no logramos ver nada, ni cuántos eran ni que paso. A mi esposo lo agarraron primero porque estaba sentado afuera en una banquita, no sabemos qué pudo haber pasado”, explicó.

Agregó que espera que las autoridades hagan justicia, “no es justo, me quitaron a mi viejo y a mi hijo, no sé porqué Dios mío, tengo miedo de volver a mi casa, no sé porqué hicieron lo que nos hicieron, no tengo donde vivir y no tengo a nadie que me ayude”, dijo.

Aseguró que las personas que ingresaron a su vivienda querían matarnos a todos, dispararon hacia todos y no sé porque, mi suegra resultó herida, mi otra hija también, afirmó.

“Tengo miedo, mi familia no es de ahí, yo solo vivía con mis hijos, mi esposo y mi suegra, teníamos 19 años viviendo ahí, toda una vida”, apuntó entre lágrimas mientras reclamaba los cuerpos de su esposo e hijo. IR