Padre e hijo mueren en volcamiento de bus en la carretera CA-5

Tegucigalpa – Padre e hijo fallecieron este lunes en un accidente de tránsito, tipo volcamiento, en el sector de Zambrano en la carretera CA-5, periferia de la capital hondureña.

Los fallecidos fueron identificados como Eduardo Antonio Hernández y el menor José Daniel Hernández.

También se reportó que tres personas resultaron heridas, entre ellos, la pareja y madre de los fallecidos.

Se informó que un bus volcó en el kilómetro 28 de la carretera CA-5 camino hacia el sector de Zambrano a la altura del desvío de la aldea de Támara.

Los accidentes de tránsito representan la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH).

La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) contabiliza un promedio diario de cinco muertes por accidentes de tránsito. AG