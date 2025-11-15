Padre e hijo mueren en accidente vial en Catacamas

Catacamas – Padre e hijo murieron en las últimas horas en un accidente de tránsito en el sector Río Blanco en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho.

Los fallecidos respondían a los nombres de Darío Sánchez (padre) y Javier Sánchez (hijo).

De acuerdo a reportes de medios locales, ambos perdieron el control del vehículo mientras se conducían en un camino afectado por las últimas precipitaciones entre las zonas de Las Flores y la Bodega.

Tanto el padre como el hijo eran reconocidos en la comunidad por su actividad laboral y su participación en la vida cotidiana del sector.

Los accidentes de tránsito son la segunda causa de muerte en el país, después de los homicidios, según el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH). AG