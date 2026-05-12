Padre e hijo mueren ahogados en una poza Intibucá

Tegucigalpa – Padre e hijo fallecieron este lunes por ahogamiento en el sector de Guayamán en el municipio de Jesús de Otoro en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

Los fallecidos fueron identificados como José Matías García (46 años) y su hijo Fredy Orlando García (13 años), ambos residían en Chinacla, La Paz.

Se informó que padre e hijo se estaban pescando en el sector conocido como la Poza del Pedernal, pero que en algún momento cayeron del bote y se ahogaron.

Rápidamente, miembros del Cuerpo de Bomberos recuperaron los cuerpos sin vida y los familiares llegaron con los ataúdes para trasladarlos al lugar de residencia. AG