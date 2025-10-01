Padre e hija mueren tras ser arrastrados por quebrada en La Paz

Tegucigalpa- Un padre y su hija murieron arrastrados por la crecida de una quebrada en Yarula, La Paz.

Las víctimas fueron identificadas como Ovidio Quintano y Jessica Díaz Jiménez.

Según se informó ambos intentaron cruzar una quebrada pero el caudal había incrementado y los arrastró.

El cuerpo de la menor fue encontrado primero por vecinos del lugar y el de su padre la tarde de este martes.

Los cuerpos de las dos víctimas fueron trasladados a la capital hondureña para su respectiva autopsia.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) declaró este martes Alerta Amarilla para los departamentos de La Paz, Intibucá, Lempira y Ocotepeque.

También la misma medida para los municipios aledaños al río Ulúa: Pimienta, Villanueva, Potrerillos y San Manuel en Cortés; El Progreso, Santa Rita y El Negrito en Yoro, hasta El Ramal del Tigre en Tela, Atlántida.

La medida también incluye al municipio de Alianza, en el departamento de Valle.COPECO instó a las autoridades municipales, CODEM y CODELES a mantener vigilancia permanente en zonas vulnerables y pidió a la población: Extremar precauciones quienes viven cerca de ríos o en áreas propensas a deslizamientos, derrumbes o inundaciones.

Evitar cruzar vados, ríos y quebradas crecidas.

