Padre de motorista asesinado lamenta que nadie auxiliara a su hijo mientras agonizaba 

Tegucigalpa – El ciudadano José Manuel García, padre del conductor de bus asesinado en Comayagüela, lamentó que nadie auxiliara a su hijo tras este clamar por ayuda tras ser atacado a disparos.

“La verdad me duele la forma que él pedía auxilio y no lo pudieron auxiliar”, dijo al noticiero Hoy Mismo.

El miércoles, personas a bordo de una mototaxi atacaron a disparos a un conductor de un bus rapidito en la tercera avenida de la ciudad de Comayagüela, fue trasladado al Hospital Escuela, pero perdió la vida.

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Previo al traslado, se divulgó imágenes en las redes sociales donde se ve a la persona rogando por ayuda, mientras que otros actuaron con indiferencia, y algunos se dedicaron a grabar un video.

Ante este hecho, el padre del motorista reaccionó que Dios actuará en el caso de las personas que se dedicaron a grabar la muerte de su hijo.

También reprochó el actuar de los policías porque no intentaron salvar la vida de su hijo.

Señaló que solo le pide a Dios que le de paz en su corazón porque considera doloroso tener que enterrar a su hijo. AG