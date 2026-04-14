Padre de Miriam Barahona exige requerimientos contra Mario Morazán y Johel Zelaya, y los llama “bandidos de la democracia”

Tegucigalpa – El abogado José Barahona, padre de la extinta magistrada Miriam Barahona, expuso este martes que su hija sufrió persecuciones, insultos y denigraciones de su compañero en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

– “Aquí huele a mierda”, expresaba el magistrado Mario Morazán cuando se topaba con Mirian Barahona, relató el padre de la fallecida funcionaria.

Barahona fue el cuarto testigo que compareció ante la comisión especial del Congreso Nacional sobre el juicio político a funcionarios electorales suspendidos.

Narró que su hija le contaba diariamente lo que vivía en su entorno personal y laboral, incluyendo, los ataques que empezó a sufrir de Morazán desde el primer día en el Tribunal Electoral.

Recordó que le pidió a su hija que le diera la oportunidad de hablar con Mario Morazán, pero que la magistrada le respondía que no se involucrara y que ella se iba a encargar de “educarlo”.

“Los insultos eran expresamente contra mi hija, desde el primer día que llegó, la pregunta es ¿quién lo mandó?, si uno no lo conoce, cómo va a llegar a denigrar, insultar, mencionar improperios contra esa persona”, narró Barahona.

Lamentó que Morazán nunca pudo aprender de su hija, incluso afirmó que el acoso fue incrementando cuando el ambiente político del país se calentaba.

Señaló que durante este período de acoso, a su hija se le detectó una enfermedad en el hígado, y que empezó los trámites para un eventual trasplante.

No obstante, entre septiembre-octubre de 2025, Morazán junto al entonces Fiscal General, Johel Zelaya, intentaron un requerimiento fiscal para librar orden de captura contra su hija que estaba hospitalizada y preparándose para un trasplante en Colombia.

Añadió que el trasplante se iba a realizar el 11 de octubre de 2025, pero que tuvo que sacarla a escondidas del centro asistencial privado en Tegucigalpa, la trasladaron hacia Guatemala en un deplorable estado de salud, donde llegó casi muerta.

Contó que los médicos le dijeron que pudieron revivir a su hija porque estaba prácticamente “muerta”.

El profesional del derecho indicó que de noviembre de 2025 hacia adelante, el estado de salud de Miriam Barahona era malo y que el pronóstico era difícil para que se recuperara.

“Ella fallece precisamente porque no pudo hacerse un chequeo en Estados Unidos en una época que dos bandidos de la democracia se ensañaron con ella”, expresó.

Exigió que haya un requerimiento fiscal contra Marlon Ochoa y Mario Morazán, y que solo hay una destitución solo se premiará la impunidad. Sugirió al Fiscal General Pablo Reyes que actúe contra ambos funcionarios porque existen méritos para ser acusados penalmente.

El desconsolado padre confesó que la experiencia de Barahona en el TJE fue una odisea debido a los malos tratos de Morazán y la enfermedad le aceleró la muerte.

Describió que Morazán decía frecuentemente en referencia a su hija: “Aquí huele a azufre y a mierda”.

“Le decía que era incapaz cuando llegaba a cumplir su deber en silla de ruedas, que ni siquiera sabía redactar sus resoluciones”, adicionó el padre de la extinta magistrada.

Indicó que el principal motivo por el que su hija nunca interpuso una denuncia contra Morazán fue precisamente porque no tenía confianza en el Ministerio Público que dirigía Johel Zelaya.

“Yo no concibo que un verdadero hombre, y con un alto cargo pueda tener esa conducta”, tachó.

Calificó esta comparecencia como un “enorme peso” para su persona, pero que exhorta a las otras instituciones, especialmente el Ministerio Público, que tiene todo el material contra Morazán para que se comience a creer en la institucionalidad del ente acusador del Estado.

Barahona subrayó que si el Fiscal General, Pablo Emilio Reyes, no inicia acciones de requerimiento, él tendrá que interponer la denuncia para que se investiguen sus señalamientos. AG