Padre de magistrada Miriam Barahona pide requerimiento contra expresidenta de la CSJ

Tegucigalpa– El abogado José Antonio Barahona, padre de la fallecida magistrada del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona (QDDG), solicitó que se emita un requerimiento fiscal contra la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando.

Miriam Suyapa Barahona Rodríguez, falleció a finales de marzo tras una prolongada lucha contra problemas de salud.

Barahona ya había solicitado anteriormente acciones penales contra el suspendido fiscal general Johel Zelaya, y el exmagistrado del TJE, Mario Morazán, al responsabilizarlos de un proceso que, según su versión, derivó en el deterioro de la salud de su hija.

El abogado afirmó que los tres señalados habrían actuado de forma coordinada en la presentación y admisión de un requerimiento que, a su criterio, fue ilegal, lo que habría limitado el acceso de su hija a tratamientos médicos especializados.

“La expresidenta de la CSJ sabía que mi hija era una alta funcionaria del Estado y que por eso no podía admitir ningún requerimiento contra ella, mientras no hubiera un juicio político” explicó Barahona.

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“Estas tres personas son las responsables de la muerte de mi hija”, aseveró el padre de la funcionaria.

Asimismo, cuestionó la falta de avances del Ministerio Público, pese a que, según indicó, ya existen las investigaciones necesarias tras el proceso de juicio político realizado por el Congreso Nacional.

Barahona advirtió que, de no haber acciones en un plazo de 15 días, se constituirá como acusador privado para dar seguimiento al caso, aunque insistió en que la responsabilidad de la acción penal corresponde a la Fiscalía General.

Finalmente, descartó que sus acciones tengan un fin de revancha personal y aseguró: “esto no es venganza, es justicia”. AD