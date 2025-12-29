Padrastro quema boca, fractura brazos y piernas de menor de 2 años en occidente

Santa Bárbara – Un menor de dos años sufrió agresiones de manera física por su padrastro este fin de semana en el municipio de Concepción del Norte en el departamento de Santa Bárbara, occidente de Honduras.

La madre del menor relató al canal HCH que su pareja en estado de ebriedad empezó a golpear a su hijo y no estaba consciente.

El menor responde al nombre de Liam Daniel Leiva Fernández (2).

Manifestó que su compañero de hogar le quemó la boca a su vástago con un tizón y le fracturó los brazos y piernas mediante golpes.

“De la boquita ya está bien porque le vienen a echar cremita, de los piecitos y las manos no se han recuperado”, dijo la madre del menor.

Señaló que ya lleva casi un año de convivir con el autor de la agresión y que es primera ocasión que daña a su hijo, afirmando que ya no puede volver a mantener una relación sentimental.

El menor se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital de Santa Bárbara.

“Yo lo dejé (menor) con una cuñada, cuando él llegó a la casa estaba bolo y no me vio lo agarró con el niño, por celos, supuestamente le dijo que yo estaba con otro”, exteriorizó. AG