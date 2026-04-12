‘Paddington: El Musical’ triunfa en los premios Olivier de teatro con siete galardones

Londres – Con un total de siete galardones, la producción ‘Paddington: El Musical’, protagonizada por el célebre oso animado, fue la gran vencedora de la 50 edición de los premios Olivier, los más prestigiosos de las artes escénicas en el Reino Unido, que se celebraron este domingo en el Royal Albert Hall de Londres.

La bailaora malagueña María del Mar Suárez ‘La Chachi’, que pugnaba por la estatuilla en la categoría de mejor nueva producción de danza por su espectáculo ‘Taranto Aleatorio’ y optaba a repetir la hazaña lograda por Eva Yerbabuena en 2025, se fue con las manos vacías de la ceremonia.

‘Paddington: El Musical’ partía como la gran favorita a estos premios Olivier con 11 nominaciones y ha cumplido las altas expectativas al alzarse con un total de siete galardones, entre los que se incluyeron el de mejor musical nuevo, mejor director, para Luke Sheppard; mejor Actor para James Hameed y Arti Shah, y mejor actor y actriz de reparto, para Tom Edden y Victoria Hamilton-Barritt.

La producción, con música a cargo de Tom Fletcher de la banda McFly y que se presenta en el teatro Savoy de la capital británica, arrasó en las categorías técnicas, donde la producción añadió el Olivier de mejor diseño de escenario y de vestuario a su palmarés.

Entre los ganadores también destacó ‘Evita’, con dos galardones, incluido el de la estadounidense Rachel Zegler, que se impuso en la categoría de ‘Mejor Actriz de Musical’ gracias a su interpretación de Eva Perón y sus virales apariciones en el balcón del teatro Palladium de Londres con un ‘Don´t Cry for Me Argentina’ que volvió a interpretar en directo en el Royal Albert Hall.

También con dos Olivier finalizaron ‘Kenrex’ -incluido Mejor Actor para Jack Holden’, ‘Punch’ (reconocida como mejor obra de teatro nueva), ‘Into The Woods’; así como ‘All My Sons’, por la que el actor británico de origen ghanés Paapa Essiedu logró el premio a Mejor Actor de Reparto.

Por su parte, la actriz británica Rosamund Pike consiguió el primer Olivier de su carrera gracias a su papel de jueza en el drama legal de Suzie Miller ‘Inter Alia’, con el que marcó su regreso a los escenarios tras 15 años fuera del teatro.

El actor y comediante británico Nick Mohammed fue el maestro de ceremonias en esta 50 edición de los premios Olivier. Otorgados por la Sociedad de Teatros de Londres (SOLT), cumplen medio siglo desde su creación en 1976, aunque fueron renombrados en honor al actor inglés Laurence Olivier en 1984. EFE