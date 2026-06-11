Pacientes vuelven a consulta tras acuerdo de Gobierno con médicos, pero persisten quejas por citas y medicamentos

Tegucigalpa- Luego de que médicos y autoridades del Gobierno alcanzaran un acuerdo que puso fin a diez días de asambleas informativas y protestas por demandas laborales, los pacientes comenzaron a regresar a los hospitales, centros de salud y al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aunque este jueves las filas no fueron tan extensas debido a que gran parte de la población aún desconoce que las atenciones se han normalizado.

En el Hospital Cardiopulmonar, conocido como El Tórax, los usuarios expresaron alivio por la reanudación de las consultas. “Gracias a Dios que ya están atendiendo”, manifestó doña Iris, quien acudió al centro asistencial en busca de atención médica.

Sin embargo, los pacientes señalaron que los problemas estructurales del sistema de salud continúan sin resolverse. Entre las principales quejas destacan la falta de reactivos para la realización de exámenes, el desabastecimiento de algunos medicamentos y los prolongados tiempos de espera para obtener una cita médica.

La situación en el Instituto Hondureño de Seguridad Social sigue generando malestar entre los derechohabientes. Doña Isabel relató que desde 2025 intenta obtener una cita con un médico especialista sin éxito. “Sigo buscando un cupo”, expresó. Otros pacientes aseguraron haber conseguido citas, pero con esperas de hasta tres meses, mientras persisten las denuncias por la escasez de especialistas.

Los usuarios consideran que, aunque el acuerdo entre el gremio médico y el Gobierno permitió restablecer los servicios, la realidad del sistema sanitario hondureño continúa siendo precaria. La mora quirúrgica, la falta de recursos y las dificultades para acceder a consultas especializadas siguen siendo algunos de los desafíos que enfrentan miles de pacientes en el país.

Ante este panorama, los pacientes esperan que la solución al conflicto laboral sea acompañada por medidas concretas que permitan mejorar la atención médica y reducir los retrasos acumulados en hospitales y centros asistenciales.LB