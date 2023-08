Pacientes renales protestan por mala atención en IHSS de SPS

Tegucigalpa- Los pacientes renales del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), protagonizan una protesta en las afueras del hospital por mala calidad en la atención.

El presidente de la Asociación de Pacientes Renales, Froylan Banegas, informó que de cuatro horas que deben recibir de diálisis les dan dos horas, porque hay falta de personal entre otras necesidades.

Añadió que apenas hay tres enfermeras para 20 pacientes y los pacientes deben esperar horas para ser conectados a las máquinas en la sala de hemodiálisis.

Los quejosos, señalan que no pueden estar jugando con su salud porque no es una situación nueva, sino que hace muchos años vienen sufriendo de una atención que no es la adecuada.

De igual forma, se quejan de falta de algunos medicamentos, mismos que no pueden costear porque son muy costosos.LB