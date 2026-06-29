Pacientes renales denuncian falta de 12 reactivos en el Hospital Mario Catarino Rivas

Tegucigalpa – José Nolasco, coordinador Nacional de la Asociación Latina de Pacientes Renales, denunció hoy la falta de 12 reactivos en el Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula, norte de Honduras.

Sin estos insumos, es imposible monitorear la efectividad de sus tratamientos de hemodiálisis, explicó.

Nolasco externó que existe preocupación por la falta de estos medicamentos ya que la afectación es directa a la salud del paciente renal.

Lo que sucede es que sin estos reactivos el doctor no puede monitorear el avance de las hemodiálisis, explicó.

En ese contexto, exhortó a las autoridades a proveer de los medicamentos necesarios a este centro asistencial.

Los pacientes renales ya han sufrido descompensación por la falta de estos reactivos, alertó.

La opción que se tiene es comprar estos reactivos en el sector privado por parte de cada uno de los pacientes, pero la mayoría no puede hacerlo, expuso el paciente renal.

Insistió que la falta de estos reactivos para los pacientes renales es un tema de vida o muerte. (RO)