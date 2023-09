Pacientes mueren por falta de medicamentos mientras diputados gastan viajando a Rusia

Tegucigalpa – “Ese dinero del viaje a Rusia debería invertirse aquí en el Hospital Escuela que tanta necesidad hay, se nos están muriendo pacientes por falta de medicamentos”, dijo este jueves la diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Suyapa Figueroa.

Para la diputada, aunque se requiere con urgencia hospitales de trauma, como el anunciado en Danlí, la galena destacó que es necesario mejorar la infraestructura de los existentes, se dote de medicamentos.

“En este momento, por ejemplo, en el Hospital Escuela no tenemos medicamentos que son vitales, no tenemos norepinefrina y potasio, medicamentos que si no le administran el paciente se muere”, dijo.

La congresista lamentó que “los hospitales sigan con ese desabastecimiento tan grave que compromete la vida de los pacientes”.

Por eso abogó a que se asigne el presupuesto necesario para garantizar los medicamentos de los pacientes, “obviamente sobre todo los de extrema urgencia que actualmente no hay en la emergencia del Hospital Escuela”.

“Se habla de construir quirófanos”, indicó Figueroa al recordar que hay “5 cuyas construcciones fueron abandonadas” y que han orillado a realizar cirugías en la sala pediátrica, quitándole cupo a los niños.

En ese sentido, dijo que hasta que lo veamos construido nos vamos a alegrar, porque nos han dado alegrones de tontos cuando en repetidas ocasiones se dice que se van a construir hospitales”, dijo la también diputada del Congreso Nacional.

Figueroa recordó que primero dijeron que se construirían 95 hospitales, después dijeron que eran 28, después se rechazaron fondos del Gobierno Español y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entonces, insistió que “hasta que estos sean realidad, nos alegraremos”.

Sugirió que se utilice el Hospital María y recordó que una de sus propuestas en el Legislativo referente a la creación del Instituto del Niño con Cáncer menciona eso, pero que como no es del oficialismo, sigue durmiendo el sueño de los justos, negándole el derecho a la salud a los niños.

El peor Congreso de la historia

Para la legisladora, el actual Congreso Nacional dirigido por Luis Redondo, “es el peor de la historia, el más incapaz, el menos efectivo para el pueblo hondureño ya que es excesivamente politizado”.

“Así pasa cuando una persona con vocación de dictador llega a dirigir una institución”, aseveró.

Al ser consultada si fue invitada a Rusia, dijo que, aunque le hubiesen invitado, no habría ido a Rusia porque no se tiene claro que va a ganar el país con una visita de este tipo.

Figueroa también criticó el aumento de escoltas para los funcionarios y cuestionó si no sería mejor contratar médicos, enfermeras, odontólogos o trabajadores sociales para los centros asistenciales.

“No sería mejor invertir ese dinero más que en cuidar a quienes son perseguidos solo por los fantasmas o darles tratamiento psiquiátrico para que les baje el estrés y realmente se pongan a trabajar y se den cuenta que ya son gobierno, que tienen que darle respuesta al pueblo hondureño”, dijo.

Comparó a algunos funcionarios que ven enemigos por todas partes con los perros que se siguen la cola, “o el perro que se muerde la misma pata cuando está comiendo”. VC