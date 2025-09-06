Pacientes derriban portones y enfermeras saltan las bardas para ingresar al centro de salud Alonso Suazo

Tegucigalpa – Enfermeras auxiliares saltaron la verja mientras que pacientes abrieron a la fuerza el portón del centro de salud Alonso Suazo para exigir ser atendidos.

En tempranas horas de la mañana, los pacientes encontraron cerrada el portón principal del centro de salud para impedir el acceso.

En ese sentido, enfermeras auxiliares decidieron saltarse la verja y colaboraron a los pacientes a romper el candado que impedía el acceso al centro de salud.

El jefe de la región metropolitana de salud del Distrito Central, Gilberto Ramírez, manifestó que 150 enfermeras auxiliares no han atendido pacientes en el centro de salud Alonso Suazo.

Adelantó que ya envió estos hechos fueron documentados por el personal de recurso humano y lo remitan a las autoridades de la Secretaría de Salud. AG