Pacientes denuncian que solo un quirófano funciona en Hospital Gabriela Alvarado

Tegucigalpa – La situación en el Hospital Gabriela Alvarado de Danlí, El Paraíso, genera preocupación entre pacientes y personal médico, debido a que únicamente uno de los tres quirófanos se encuentra en funcionamiento.

Esta limitación ha provocado que algunos pacientes tengan que esperar hasta tres meses para poder ser intervenidos quirúrgicamente.

Según los pacientes, directamente solo emergencias se están atendiendo en el centro asistencial.

“Uno de mis parientes necesita ser intervenido y le han suspendido la operación porque no funcionan los otros dos quirófanos, necesitamos que Salud pueda recuperar los mismos en beneficio de la población”, dijo una de las denunciantes.

Ante esta situación la mora quirúrgica en este centro hospitalario va en aumento, por lo que el llamado es a las autoridades sanitarias para que resuelvan lo antes posible esta problemática que les aqueja. IR